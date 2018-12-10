بالصور... أمير قطر يطلق مشروعا تاريخيا للعرب

أعلنت دولة قطر، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع عالمي، يخص الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أطلق الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، في الحفل الذي أقامه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معهد الدوحة للدراسات العليا صباح اليوم.

سمو أمير البلاد المفدى يطلق البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، في الحفل الذي أقامه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معهد الدوحة للدراسات العليا صباح اليوم. #قنا pic.twitter.com/xeh1dwbrAF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وفي نفس الصدد، علق الأمير القطري على الحدث قائلا، "شاركت اليوم في حفل إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وهو الأول من نوعه في تاريخ العرب والعربية".

وتابع الأمير تميم، "المشروع يعد علامة فارقة حيث يرصد تاريخ تطور ألفاظ لغتنا العربية، أبارك للقائمين عليه ولأبناء العربية جميعا هذا المنجز النهضوي المهم والكبير".