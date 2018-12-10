لبنان يخسر 25 مليون دولار يوميا

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة من تداعيات التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن لبنان يخسر يوميا نحو 25 مليون دولار نتيجة غياب الحكومة، وهذا الرقم سيتصاعد عام 2019 ليصل إلى 75 مليون دولار، على أن يتخطى 100 مليون دولار عام 2020.

وقال عجاقة لـ"سبوتنيك": "بعد الأبحاث الاقتصادية التي أجراها بنك "غولدمان ساكس" أصدر تقريراً عن الاقتصاد اللبناني تحدث فيه عن مدى تحمل المالية العامة في لبنان، الأجوبة والتحاليل على هذا السؤال تم ربطها بموضوع تشكيل الحكومة، والتقرير توقع مستقبل سلبي إذا لم يقوم لبنان ببعض الأمور منها رفع الضرائب، تنحيف الميزانية، وغيرها من الأمور".

ولفت عجاقة إلى أن الإستيراد من الخارج بكميات هائلة يؤدي إلى العجز في الميزان التجاري، وأول 9 أشهر من السنة الخسارة تقدر بحدود 17 مليار دولار عجز نهاية السنة، وإذا لم يكون هناك حكومة تستطيع أن تقوم بشيء على هذا الصعيد فإن لبنان يخسر، إذا لدينا عجز في الميزان التجاري هذا يعني عجز في ميزان المدفوعات يعني ضغط على المالية العامة وعلى النقد".

واضاف:"الشق الذي سنتضرر منه بشكل كبير في حال لم تتشكل الحكومة هو الشق المالي، اليوم لدينا إفراطاً مالياً في الإنفاق العام، في أول 6 أشهر من السنة أرقام المالية لدينا إنفاق إضافي مقارنة بسنة 2017 أول 6 أشهر منها 2500 مليار ليرة لبنانية، كزيادة، وإذا نظرنا ما هي الخدمات التي قدمت بهذا المبلغ بدون قطع حساب لا يمكن أن نعرف، هنا دور الحكومة في السيطرة على إنفاق الوزارات المفرط، وليس بالضرورة أن يكون الإفراط فساد من الممكن أن يكون هدراً أو قلة معرفة، وإذا الحكومة ليست موجودة فالخسارة مخيفة نتيجة هذا الأمر".

وتابع عجاقة "الكهرباء تكلف 4 مليار دولار، مليارين تحولهم الخزنة لمؤسسة كهرباء لبنان، مليار دولار يدفعهم المواطن لشركة الكهرباء ومليار للمولدات الكهربائية، لا يمكن أن نكمل بهذه الطريقة وعلى الحكومة أن تقوم بشيء في هذا الموضوع.

وأكد عجاقة أنه ليس هناك تخوف على الليرة اللبنانية وعلى الإفلاس، مشيراً إلى أن لبنان في مرحلة تراجع اقتصادي.