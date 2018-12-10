المشري: قانون الاستفتاء مخالف للاتفاق السياسي وننتظر الإعلان الدستوري

القاهرة — سبوتنيك. وقال المشري، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين،: "للأسف الشديد التعديلات التي أقرها مجلس النواب يشوبها كثير من العيوب القانونية، التعديل العاشر يتحدث عمّا يتعلق بالاستفتاء على الدستور، لدينا ملاحظة حول التعديل من حيث الشكل والمضمون، وهذا يخالف ما نص عليه الاتفاق السياسي"، مشددا "لن نذهب للانتخابات إلا بعد التوافق بين الجميع وهذا أمر أبلغنا به الجميع".
وأكد المشري "قام مجلس النواب بإخراج قانون الاستفتاء بها مخالفات دستورية لا يمكن السكوت عنها، لأن هذا القانون صيغ ووضع بطريقة توجه الناخب إلى رفض الدستور"، موضحا "كل الإجراءات المتعلقة بإجراء الاستفتاء متوقفة لحين إعلان البرلمان الإعلان الدستوري".
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن إجراء الاستفتاء معلق لحين إصدار الإعلان الدستوري من قبل المجلس، مؤكدا أن المجلس يرغب في "الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة".
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