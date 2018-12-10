قطر: عرضنا بناء مطار في غزة والجانب الإسرائيلي لم يستجب

قال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، إنه اقترح بناء مطار في القطاع المحاصر لكنه لم يتلق ردا من الجانب الإسرائيلي.

ونقلت وكالة أنباء "سوا" الفلسطينية عن العمادي القول إن "الجانب الإسرائيلي قال إن الطلب سيدرس وماطلوا… سوف نكرر المطالبة بذلك".

وتابع "الجانب الإسرائيلي كان متخوفا أمنيا، ولكننا قلنا لهم، أمنيا ممكن أن نحلها من خلال طائرات تذهب للدوحة وتعود منها إلي غزة فقط، ومنها الي أي بقعة في العالم، ويتم الاشراف عليه أمنيا من قطر، ولكن لم يحصل شيء حتى اللحظة، وسوف نكرر المطالبة بذلك".

وأضاف أن إسرائيل لم ترد على الطلب، لكنها عرضت أن يكون مثل ذلك المطار على جانبها من الحدود إلا أن قطر رفضت تلك الفكرة.

وأوضح أن هدف قطر من ذلك هو إيجاد وسيلة لتنقل المواطنين بكل سهولة مثل أي دولة في العالم لديها مطار وميناء ومنافذ برية.

وتابع العمادي "طلبنا من الجانب الإسرائيلي حل مشكلة الكهرباء والميناء والمطار، ذلك أن توفير ذلك سيحول غزة من مكان مستقبل للمساعدات لمكان منتج وهذه فكرتي لخلق اقتصاد حر في قطاع غزة".

وأشار أن فكرة المطار ممكن أن تطبق ولكنها بحاجه إلي حكومة وهي غير موجودة في غزة وهذه أكبر مشكلة، فلا بد من وجود حكومة تطالب بهذه الأمور.