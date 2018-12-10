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16:47 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الملكة رانيا

    بالفيديو... الملكة رانيا تتسلم جائزة "شخصية العام"

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم العربي
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    تسلمت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، اليوم الاثنين، جائزة شخصية ملك العام، من إحدى الدول العربية.

    سلم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الملكة رانيا العبد الله، جائزة شخصية العام لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الثالثة، المقامة في إمارة دبي الخليجية، وفقا لوكالة "سما الأردن".

    الملكة رانيا العبد الله
    © AP Photo / Jacques Brinon
    أول تعليق من الملكة رانيا على فاجعة سيول الأردن
    وألقت الملكة رانيا العبد الله الكلمة الرئيسية في القمة.

    وأعربت ملكة الأردن، عن سعادتها بالتواجد في ⁧‫دبي،⁩ التي تذهل العالم دائما بتجاوز الواقع والقفز لبناء المستقبل، كما أنها قدمت الشكر لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذا الملتقى الدولي.

    وقالت: "سعيدة بالتواجد في دولة الإمارات، التي تميزت بين الدول بتمكينها للمواطن بالعلم والفرص، تجسيدا لرؤية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهده سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

    وتابعت الملكة رانيا: "في "العالم الإفتراضي"، نرى مكانة الحقيقة تتراجع أمام سخونة الخطاب العاطفي والاشاعات المثيرة.. هل نلوم الأداة، ونعفي أنفسنا — كمستخدمين ومؤثرين — من المسؤولية… للحقيقة علينا حق: أن نجدها، وننشرها".

    وأكدت الملكة رانيا: "قد لا تكون الحقيقة هي الأكثر جاذبية وألقا، لكن ليس كل ما يبرق ذهبا، فلنسعى أن تكون للحقائق الكلمة الأخيرة".

    وقالت الملكة إن

    "الصورة تغني عن ألف كلمة، ولكن "الشير" و"اللايك" لا تغني عن الفعل.. على مر السنين، رأينا كيف استطاع كثيرون حشد الدعم لقضايا إنسانية من خلال السوشال ميديا، وغيروا حياة الكثيرين".

    وشددت على أن "كل إنسان يسعى لمحبة واعجاب الآخرين، ولكن قيمنا تملي علينا أحيانا أن نغرد خارج السرب، حتى وإن كان على حساب شعبيتنا… لأن الشهرة والأرقام هي دليل الانتشار لكن التأثير الحقيقي يأتي بفعل ما يمليه علينا ضميرنا".

    واختتمت الملكة رانيا كلمتها: "أتيتكم، أَنتم المؤثرون وأصحاب الصوت المسموع، لأحثكم على استغلال وقتكم في كسر الحواجز وفتح قنوات الحوار، وحشد الدعم لمن هم في أمس الحاجة له، لتناصروا الحقيقة وتتواصلوا بالقيم..كونوا طيبين مع الغير فأبسط تعبير عن إنسانيتنا هو الكلمة الحلوة".

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