صور نادرة للملك سلمان عمرها 39 عاما

وشارك الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز على "تويتر"، صورا تاريخية نادرة من زيارة الملك سلمان لحي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية.
وقام الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض بجولة تفقدية لحي الطريف، ويرافقه عدد من المسؤولين المحليين، وكان ذلك في عام 1981.
#صورة_تاريخية— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 10, 2018
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز — حفظه الله أثناء مبايعة الملك فيصل والملك خالد رحمهما الله#البيعه_والولاء_في_الذكرى_الرابعه#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/2sdzxsCbn4
#صورة_تاريخية— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 9, 2018
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز — حفظه الله
خلال جولته التفقدية لـ #حي_الطريف التاريخي
عام ١٤٠١هـ /١٩٨١م#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/8qWF1Ynaiw
كما شارك وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، صورة أخرى من تلك الزيارة وأكد في تعليقه عليها أن حي الطريف يعد أحد الشواهد الحية، التي تحكي للأجيال حقبة طويلة من تاريخ الأجداد وأمجادهم.
حي #الطريف في الدرعية التاريخية؛ أحد الشواهد الحية التي تحكي للأجيال حقبة طويلة من تاريخ الأجداد وأمجادهم. pic.twitter.com/kHMoP7sii1— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) December 9, 2018
ويأتي نشر الصور النادرة للملك سلمان، تزامنا مع حضوره مشروع تطوير حي طريف، أمس الأحد.
ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، ورصدت الدولة له أكثر من 394,000,000 ريال "الدولار يساوى 3.75 ريال" وبدأ العمل به في 2011.
والمعروف أن حي الطريف من أهم المواقع التاريخية في المملكة، كونه الحي الأول لعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتأسس في القرن الخامس عشر الميلادي، وبني على الأسلوب المعماري النجدي المتميز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)