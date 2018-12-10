بعد توصيات القمة الخليجية بشأن القوة العسكرية... اجتماع موسع للدفاع الكويتية

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، اليوم الاثنين، مع قيادات الجيش والدفاع.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يأتي الاجتماع لمناقشة ميزانية التعزيز والحساب الختامي والموازنة ل‍وزارة الدفاع.

وقالت وزراة الدفاع الكويتية، في بيان، إن الاجتماع حضره رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الصباح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، وعدد من كبار ضباط القادة بالجيش، إضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية والمالية بالوزارة.

وزير الدفاع الكويتي يجتمع مع قيادات الجيش والدفاع لمناقشة الميزانية https://t.co/bJgFJvh7EE

(هـ.ن) pic.twitter.com/Ic2i2Tgf7l — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وأكد الشيخ ناصر الصباح، أهمية ميزانية التعزيز لتغطية حاجة الوزارة من التسليح والمعدات العسكرية وصيانتها والتدرب عليها في القوات الثلاثة، للإسهام في تطوير الجيش لمواكبة ما توصلت إليه الجيوش من تقدم وتطور في التسليح.

ويأتي هذا بعد القمة الخليجية التي أقيمت بالرياض أمس الأحد بمشاركة جميع الأعضاء، حيث دعت إلى ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل تخطي التحديات التي تواجهها دول المجلس، وأيضا الدعوة لتأسيس قوة عسكرية مشتركة وتعيين قائد لها.

وعلق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، على القمة الخليجية، التي أ قيمت بالرياض أمس، معربا عن ثقته في أن تسهم القمة الخليجية في تعميق التعاون والتكامل بين دول المجلس في كافة الميادين بما يجسد وحدة الهدف والمصير.