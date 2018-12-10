بالفيديو... ولي العهد السعودي يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"

وحضر ابن سلمان إلى الظهران لتدشين مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في مدينة الظهران بما يوفر 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المدى البعيد".
وكان في استقبال ولي العهد السعودي، لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين.
#فيديو | لحظة وصول #ولي_العهد إلى مقر حفل تدشين مدينة الملك سلمان للطاقة #سبارك_السعودية في مركز #إثراء pic.twitter.com/XGxpfqIWv1— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) December 10, 2018
فيديو🔴— أخبار عاجلة (@News_Brk24) December 10, 2018
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سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لدى افتتاحه #مشروع_مدينة_الملك_سلمان_للطاقة.
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.#أخبار_محلية #السعودية pic.twitter.com/OlRaqzUpyb
ووفقا للصحيفة، فإن مدينة الملك سلمان للطاقة ستقع بين حاضرتي الدمام والأحساء، وسيتم تطويرها على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترا، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلومترا، مؤكدة أن المشروع يضم خمس مناطق محورية: "المنطقة الصناعية، الميناء الجاف، منطقة الأعمال، منطقة التدريب، المنطقة السكنية والتجارية".
وأوضحت أنه بعد بدء أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في سبتمبر/ أيلول 2017، تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصاميم الهندسية لكامل المشروع، فيما سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى عام 2021.
وأوضحت أنه يجري في الوقت الحالي التفاوض مع عديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارا صناعيا بنهاية المرحلة الأولى من المشروع، مشيرة إلى أن "أرامكو" ستنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزا لإدارة سلاسل الإمداد.
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