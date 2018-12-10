تسجيل
18:21 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    زعماء دول مجلس التعاون الخليجي أثناء القمة الخليجية في الرياض

    مسؤول لبناني يشيد بقطر في إدارة "الحصار الجائر"

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال السفير اللبناني لدى الدوحة، حسن نجم، إن قطر "أصبحت بفضل قيادتها الرشيدة من أكثر الدول ازدهارا وأمنا واستقرارا في العالم، فضلا عن حضورها الفاعل والمؤثر إقليميا وعالميا".

    وقال السفير في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الوطني لقطر (18 ديسمبر) إن قطر تحولت إلى واحدة من أكثر بقاع العالم ازدهارا، وتمكنت بفضل القيادة الرشيدة من تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والبنى التحتية المتطورة والبرامج المختلفة في مجالات التعليم والصحة والأمن والتخطيط العمراني، يضاف إليها التجارب الإعلامية الرائدة على مستوى عالمنا العربي، بحسب صحيفة "الوطن" القطرية.

    زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض
    © REUTERS / HANDOUT
    قطر تفاجئ الجميع برد "غير مسبوق" على بيان قمة الرياض

    ونوه بحرص القيادة الرشيدة على العمل بكل إخلاص وإتقان لتطوير البلد وربطه بالتميز بين أقرانه "بحيث إنك لا تسمع بصدور مؤشر عالمي على جودة الحياة إلا وكانت قطر في المراتب المتقدمة فيه"، مشيرا في هذا السياق إلى إحراز قطر قبل ثلاث سنوات المرتبة الثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر أمانا والمرتبة الأولى في الأمان من الإرهاب والمرتبة ذاتها في خلوها من البطالة.

    وأكد أن دولة قطر تمكنت بالمقابل من بناء علاقات مع جميع دول العالم على أساس المصالح المشتركة والمشاركة بفاعلية في منظومة المجتمع الدولي، بحيث أصبحت جزءا من هذا العالم وشريكا فاعلا في اهتماماته وأولوياته وحاجاته.

    ولفت إلى أن هذه الأسس الراسخة في سياسات قطر المحلية والدولية مكنتها من بناء عزيمة مستندة لقاعدة الدولة الصلبة في التغلب على تحديات البيئة من خلال بناء المشاريع المنتجة التي تقلل من اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج، منوها بنجاح قطر خلال ما وصفه بـ"الحصار الجائر" في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.

    وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في القمة الخليجية، الكويت 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Assad Hani
    وزير الخارجية السعودي يحدد المطلوب من قطر

    وأضاف: "هذا النجاح خلال الأزمة مؤشر على الإجراءات السليمة التي اتخذتها الحكومة في السنة الماضية والتي اثبتت صوابيتها بحيث بات المنتج القطري المحلي خيارا أولا ليس فقط للمواطن القطري وللمقيم على حد سواء".

    وتابع أن "المثير للأعجاب هو أن تنويع الإنتاج المحلي حصل في وقت قياسي وكانت الأزمة الأخيرة بمثابة جرعة تحصين اكسبت الاقتصاد القطري المناعة والقوة".

    وحول العلاقات القطرية اللبنانية، أكد أن هذه العلاقات "نموذج متقدم لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين الدول"، مؤكدا حرص لبنان التام على تطوير هذه العلاقات إلى أقصى مدى يمكن تصوره "لأنه ببساطة يحقق رغبة شعبينا في رؤية هذا الأمر يتحقق بحذافيره".

    انظر أيضا:

    كيف يحارب لبنان زواج القاصرات
    ارتفاع معدلات الطلاق في لبنان بسبب تغير الأدوار بين الزوجين
    لبنان يكشف تفاصيل "عملية استثنائية" لإحباط تهريب متفجرات من إدلب
    فضيحة "مدوية" للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان خلال عملية درع الشمال
    هل لبنان أمام أزمة دستورية وسياسية تعيق تشكيل الحكومة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطر, تطورات الأزمة الخليجية, الحكومة القطرية, قطر, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منزل في أعلى قمة جبل هواشان في الصين
    على جرف أو في قاع البحر أو فوهة بركان... أكثر المطاعم إثارة في العالم
    سيدي الرئيس! الروس هم السترات الصفراء!
    سيدي الرئيس! الروس هم "السترات الصفراء"!
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك