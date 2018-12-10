اليمن... مسيرات ضد التحالف في صنعاء

تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، انطلقت في العاصمة اليمنية صنعاء، صباح اليوم الاثنين، مسيرات جماهيرية من أمام شركة النفط اليمنية منددة بمنع التحالف العربي لسفن المشتقات النفطية من دخول البلاد.

قال بيان صحفي للمؤسسات الحكومة ومظمات المجتمع المدني في صنعاء، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين: "شارك في الوقفة المدير التنفيذي لشركة النفط وقيادات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات والهيئات والنقابات والاتحادات، ورفع المشاركون اللافتات المنددة بتواطؤ المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب أربع سنوات".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad اليمن ... خارجية حكومة الإنقاذ تتهم التحالف بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني

وأعلن المحتجون: "أنهم يستنكرون منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية والأدوية والغذاء للشعب اليمني، معتبرين أن هذا يعد انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية مطالبين الأمم المتحدة القيام بدورها في إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، الذي ترتب على إغلاقها أضرار بالحياة العامة ومعيشة اليمنيين".

وناشدوا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه معاناة الشعب اليمني جراء ما وصفوه بـ"العدوان والحصار والممارسات اللاإنسانية التي يرتكبها تحالف العدوان بمنع دخول السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة".

وطالب بيان صادر عن النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف ممارسات تحالف العدوان والتدخل العاجل لرفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية، داعيا الأمم المتحدة اتخاذ قرارات ملزمة لتحييد الاقتصاد اليمني.

وشدد البيان على أهمية أن يكون "إنهاء تصرفات تحالف العدوان بحق سفن النفط من أولويات مشاورات السويد، مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على حفظ حقوق ملايين اليمنيين وأن يكون هناك تدفق سلس للسلع والمشتقات النفطية باعتبار ذلك حق وفقا للقانون الدولي الإنساني".

© Photo / مسيرات ضد التحالف في صنعاء

وأكد البيان أن الوضع الإنساني في اليمن يدعو إلى إنهاء مسبباته بالعمل على إيقاف العدوان والسماح بدخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وكافة احتياجات الشعب اليمني.

وعبر البيان عن تطلع الشعوب الحرة في أن توقف مشاورات السويد معاناة اليمنيين من خلال إيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.