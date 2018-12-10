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19:49 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى الجزائر

    محمد بن سلمان يمنح الشعلة في افتتاح مدينة "سبارك" (صور + فيديو)

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة الشرقية للبلاد، تغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كم مربعا وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021؛ وذلك باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار أمريكي).

    ووضع ولي العهد السعودي حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة، بمنحه شعلة لطفل صغير، قام بمنحها بدوره لطفلة صغيرة تجلس على مركبة فضائية.

    وعرض في الاحتفال، فيلم تعريفي عن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تتولى شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة، تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

    والمدينة، التي يخطط لها بأن تكون مركزا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية، على أرض مساحتها 50 كيلو متر مربع، بين مدينتي الدمام والأحساء، وسوف يتم تطوير المدينة على ثلاث مراحل.

    وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، بهذه المناسبة "مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالميٍ".

    وأضاف وزير الطاقة السعودي "نسعى لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة، مركزا عالميا للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها".

    وأوضح الفالح أن مشرع المدينة يأتي مساندة لمبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في الاقتصاد الوطني.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / HANDOUT
    بالفيديو... ولي العهد السعودي يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"
    كما يسهم المشروع، برأي الفالح، في تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة؛ بالإضافة إلى تعزيز موثوقية "أرامكو"، التي كُلفت بإنجاز هذا المشروع، ودعم جهودها لهيكلة التكاليف، من خلال تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد فيها.

    وجرى اختيار موقع المدينة بالقرب من خطوط السكك الحديدية التي تربط المدن السعودية والخط الحديدي للقطار الخليجي؛ وستكون على بعد 40 كيلومتراً من "أرامكو"، وعلى بعد ساعة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

    ويعد الهدف من إنشاء هذه المدينة هو جذب الاستثمارات، عبر توطين سلسلة الإمداد، وتصدير 30 بالمئة من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

    كما ستضم المدينة ميناء جافا لاستقبال البضائع، و10 مراكز تدريب، ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها للعمل في المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحات للمرافق السكنية والفندقية والتجارية، توفر نحو 1000 فرصة وظيفية.    

    انظر أيضا:

    بالفيديو... ولي العهد السعودي يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"
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