محمد بن سلمان يمنح الشعلة في افتتاح مدينة "سبارك" (صور + فيديو)

ووضع ولي العهد السعودي حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة، بمنحه شعلة لطفل صغير، قام بمنحها بدوره لطفلة صغيرة تجلس على مركبة فضائية.
فيديو عاجل | الأمير محمد بن سلمان يضع حجر الأساس لـ #مشروع_مدينة_الملك_سلمان_للطاقة. #الإخبارية #المملكة pic.twitter.com/jguFsIhemd— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2018
وعرض في الاحتفال، فيلم تعريفي عن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).
فيديو | فيلم تعريفي عن #مشروع_مدينة_الملك_سلمان_للطاقة. #الإخبارية #المملكة #محمد_بن_سلمان_يفتتح_سبارك #سبارك_السعودية pic.twitter.com/e51tOjUfTZ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2018
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تتولى شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة، تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
والمدينة، التي يخطط لها بأن تكون مركزا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية، على أرض مساحتها 50 كيلو متر مربع، بين مدينتي الدمام والأحساء، وسوف يتم تطوير المدينة على ثلاث مراحل.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، بهذه المناسبة "مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالميٍ".
وأضاف وزير الطاقة السعودي "نسعى لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة، مركزا عالميا للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها".
#صور | سمو #ولي_العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).#واس pic.twitter.com/HEjPfRs8AB— واس (@spagov) December 10, 2018
وأوضح الفالح أن مشرع المدينة يأتي مساندة لمبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في الاقتصاد الوطني.
وجرى اختيار موقع المدينة بالقرب من خطوط السكك الحديدية التي تربط المدن السعودية والخط الحديدي للقطار الخليجي؛ وستكون على بعد 40 كيلومتراً من "أرامكو"، وعلى بعد ساعة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
ويعد الهدف من إنشاء هذه المدينة هو جذب الاستثمارات، عبر توطين سلسلة الإمداد، وتصدير 30 بالمئة من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
كما ستضم المدينة ميناء جافا لاستقبال البضائع، و10 مراكز تدريب، ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها للعمل في المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحات للمرافق السكنية والفندقية والتجارية، توفر نحو 1000 فرصة وظيفية.
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