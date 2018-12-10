اليمن... مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين القوات الحكومية و"أنصار الله"

تجددت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مدينة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن مواجهات تدور في هذه الأثناء بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في محيط مباني جامعة الحديدة وخلف مبنى هيئة تطوير تهامة، جنوبي مدينة الحديدة.

وأضاف أن الطرفين يستخدمان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات، التي تأتي عقب هدنة أعلنت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.