جريمة مروعة في العراق... أستاذ يقتل طالبا بعصا خشبية

توفي الطفل حسن العتابي البالغ من العمر 9 سنوات بعد تلقيه ضربة مميتة على رأسه من قبل معلمه في المدرسة.

وقال والد الطفل أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى بعد عودته من المدرسة، حيث أغمي عليه، وأكدوا له في المستشفى أن الطفل تعرض لضربة قوية مميتة، وفقا لموقع قناة "السومرية".

© Sputnik . Alexander Yuriev فيديو يزلزل السعودية... ضرب سيدة تقود سيارة بالمطرقة

وتحدث صديق الطفل الذي كان معه في الصف أن: "الأستاذ ضرب الطفل حسن ضربة قوية على رأسه، فاحمرت عيناه ولكن حسن لم يبك فقد خاف من أن يضربه الأستاذ مرة أخرى، فالتزم الصمت، حتى الخروج من الصف".

وأكد الأفراد المتبقون من عائلته أنهم سيلجأون إلى الطرق القانونية أولا لأخذ حق ابنهم، خاصة بعد إصدار الحكومة قانونا منعت فيه ما يُعرف بالدكة العشائرية.

وينتظر ذوو الضحية الإجراءات القانونية لإلقاء القبض على المعلم وإجراء التحقيقات اللازمة معه، حتى لا تتكرر هذه الحالة مع طلبة آخرين أرسلهم ذووهم لينهلوا العلم لا الموت.

وتسجل العاصمة العراقية بغداد عشرات الحالات شهريا، من الاعتداءات اللفظية والجسدية على الطلبة من قبل بعض الملاكات التعليمية.