أمير الكويت يغادر المستشفى

غادر أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مساء الثلاثاء، أحد المستشفيات.

صرح وزير الشؤون الديواني الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت دخل المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف أن أمير الكويت، غادر المستشفى بعد إتمام الفحوصات.

سمو الأمير يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية معتادة كللت بالتوفيق والنجاح https://t.co/FUKOBxj0Zq

(هـ.ن) pic.twitter.com/gv0glIrY8U — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 10, 2018

​وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد، عن قلقه تجاه الحملات الإعلامية التي تمس أمن بلاده، ودعا إلى الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي.

© AP Photo / Kuwait News Agency عقب عودته من السعودية... أمير قطر يتصل هاتفيا بأمير الكويت

وقال أمير الكويت : "ندعو لوقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودنا ومست أمننا، وستدمر كل بناء أقمناه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما أشاد أمير الكويت، "بالجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، لإنهاء معاناة الشعب اليمني ووقف ممارسات الميليشيا الانقلابية"، مثمنا جهود الحل السياسي للأزمة وداعيا إلى دعم نجاح مشاورات السلام في السويد.

وطالب إيران بعدم التدخل في شؤون دول الجوار واحترام سيادة واستقرار دول المنطقة، داعيا إلى وقف الحملات الإعلامية في الخليج لاحتواء الخلافات بين الدول الشقيقة.