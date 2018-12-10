محذرا من حدوث هذا الأمر في اليمن... قرقاش يعلق على مشاورات السويد

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على المشاورات، التي تجري في السويد بين أطراف الأزمة اليمنية، داعيا إلى أهمية أن يكون الحل بعيدا عن التسويف.

وكتب قرقاش على "تويتر" اليوم الاثنين: "من المهم في مشاورات السويد حول اليمن ألا تتم شرعنة دولة الميليشيات أو تشريع الميليشيات ضمن الدولة".

وتابع: "في التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار 2216، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في مدينة ريمبو السويدية.

من المهم في مشاورات السويد حول اليمن الا تتم شرعنة دولة المليشيات أو تشريع المليشيات ضمن الدولة ففي التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار ٢٢١٦، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 10, 2018

وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ نحو 4 سنوات، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.