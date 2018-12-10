الصفدي يبحث مع جيمس جيفري وجول ريبيرن مستجدات الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء الاثنين مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ونائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لسوريا جول ريبيرن، المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي لها.

وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "استقبل الصفدي مساء الْيَوْمَ كل من جيفري وجول ريبيرن".

وبحث الصفدي والوفد الأمريكي "المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي لها".

وبحث الجانبان قضية اللاجئين السوريين حيث أطلع الصفدي الوفد الأمريكي على الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف سوري.

وشددا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين الذين يشجع الأردن عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وبحث الجانبان موضوع تجمع الركبان للنازحين السوريين في الأراضي السورية حيث أكد وزير الخارجية الأردني أن الركبان ليس مسؤولية أردنية ويجب أن تحل قضيته في سياق سوري، مشددا على أن الحل الجذري لمشكلة التجمع هو تأمين عودة قاطني التجمع إلى مدنهم وبلداتهم.

وأكد الجانبان حرص البلدين الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والتنسيق وشددا على متانة الشراكة الأردنية الأمريكية.