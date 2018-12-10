الجيش اليمني يسيطر على مركز مديرية باقم شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، استعادة السيطرة على مركز مديرية باقم في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين القوات الحكومية و"أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك . ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، قوله "نفذت قوات النخبة المشكلة من اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة، عملية مباغتة وخاطفة من منطقة آل مغرم إلى المجمع الحكومي وسط مديرية باقم شمال صعدة، سيطرت خلالها على المجمع الحكومي وإدارة الأمن والمرتفعات التي كانت المليشيا تتمركز فيها".

وأضاف العميد الأثلة أن "القوات حررت مركز مديرية باقم وقطعت خطوط إمداد المليشيا في المناطق الممتدة من المجمع الحكومي وحتى عمق مديرية باقم".

وأكد "تكبيد جماعة "أنصار الله" خسائر كبيرة في الأرواح بينهم 3 من القادة وهم: محمد عبد الله محمد ضيف الله قفلة الملقب أبو حمزة والقيادي صابر جروان الشريف وأبو طه الحوثي".

وحسب موقع الجيش، فإن "صور قتلى للمليشيا سقطوا أمس الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة باقم، تكشف عن إرغام المليشيا أطفالا على القتال في صفوفها".