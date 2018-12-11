سر يكشف عنه للمرة الأولى... ماذا يفعل ولي العهد السعودي منذ عامين (فيديو)

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، أن هناك دول وجماعات وإعلام تواطأت على محاولة إسقاط المملكة، والتقليل من شأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهيبته.

وأوضح المغامسي، خلال لقائه ببرنامج "في الصورة"، على قناة روتانا خليجية، أن "الله تعالى نجا سمو ولي العهد بأمرين أولهما برباطة جأشه، والأمر الثاني قد يكون ثمة شيء بينه وبين الله".

الشيخ #صالح_المغامسي_في_الصورة

تواطأت دول وجماعات وإعلام على محاولة إسقاط الدولة، والتقليل من شأن #ولي_العهد، وهيبته، فنجاه الله بأمرين أولهما برباطة جأشه pic.twitter.com/pUxokrmRiY — في الصورة (@Fealsora) December 10, 2018

وكشف الداعية السعودية سرا بشأن ولي العهد السعودي، قائلا: "منذ أكثر من عامين وتصلني تبرعات مالية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوزيعها سرا على الفقراء والمحتاجين".

الشيخ #صالح_المغامسي_في_الصورة

قد يكون ثمة شيء بين #محمد_بن_سلمان وبين الله، فمنذ أكثر من عامين وتأتيني منه الأموال للتصدق بها على الفقراء والمساكين..

أين ستصل أقوال المرتزقة من رجل تدعو له أمام امرأة مسكينة في الثلث الأخير من الليل أمام بيت الله الحرام؟ pic.twitter.com/8OQPQq3kt5 — في الصورة (@Fealsora) December 10, 2018

​وتساءل: "أين ستصل أقوال المرتزقة من رجل تدعو له أمام امرأة مسكينة في الثلث الأخير من الليل أمام بيت الله الحرام؟".