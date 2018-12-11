سر عقد الـ"ربع مليار دولار" الذي سافر من أجله البشير

وقّع الرئيس السوداني، عمر البشير، عقدا بربع مليون دولار، خلال الأيام الماضية.

وأكد السفير فوق العادة البيلاروسي في السودان، سيرجي راشكوف، أن بلاده وقعت مع السودان عقودا بقيمة 250 مليون دولار خلال زيارة البشير الرسمية إلى بيلاروسيا، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف السفير أنه "خلال اليومين الماضيين وقع الجانبان 17 وثيقة لا تقتصر فقط على اتفاقيات ومعاهدات ولكن أيضا عقودا بأرقام ومواقيت محددة".

السودان وبيلاروسيا يوقعان عدداً من اتفاقيات التعاون

وقع السودان وبيلاروسيا اليوم في العاصمة منسك بحضور السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عدداً من الاتفاقيات والوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وشملت الاتفاقيات pic.twitter.com/7au0JaUjll — الصادق ابراهيم (@Sadeg9020) December 11, 2018

واعتبر سيرجي راشكوف أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير "ناجحة، وأن التعاون الثنائي يبشر بالكثير".

ويقوم الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة إلى بيلاروسيا، في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على رأس وفد من وزراء الحكومة السودانية.