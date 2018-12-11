القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار صوب الشاب عمر حسن عواد (27 عاما)، وأصابته بعدة رصاصات في ظهره، وتركته ينزف، قبل أن تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطيني بنقله إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة فور وصوله.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM مقتل فلسطيني ثان وإصابة 2 آخرين في قصف إسرائيلي شرقي غزة

من جهتها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة الإسرائيلية القول إنه تم إطلاق النار على الشاب بعد أن اتجهت سيارته نحو حاجز الشرطة.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مدير المستشفى، يوسف التكروري، القول إن الشاب القتيل من بلدة إذنا، وتوفي بعد أن وصل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، جراء تعرضه لإطلاق النار.

وذكرت أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني كانت قد نقلت الشاب إلى المستشفى وهو مصاب بالرصاص في الظهر.