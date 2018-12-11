أمير قطر يعلن عن تدشين مشروع استراتيجي ضخم

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مشروع استراتيجي ضخم يخدم البلاد خلال السنوات المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، دشن أمير قطر مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه. وأضافت قنا، أن ذلك جاء خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في منطقة أم صلال علي.

سمو أمير البلاد المفدى يدشن مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه ، وذلك خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في منطقة أم صلال علي. #قنا pic.twitter.com/xSpbvCoAox — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وكانت دولة قطر أعلنت، أمس الاثنين، عن إطلاق مشروع عالمي، يخص الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أطلق الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، في الحفل الذي أقامه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معهد الدوحة للدراسات العليا صباح اليوم.



سمو أمير البلاد المفدى يطلق البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، في الحفل الذي أقامه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معهد الدوحة للدراسات العليا صباح اليوم. #قنا pic.twitter.com/xeh1dwbrAF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وفي نفس الصدد، علق الأمير القطري على الحدث قائلا، "شاركت اليوم في حفل إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وهو الأول من نوعه في تاريخ العرب والعربية".

شاركت اليوم في حفل إطلاق #معجم_الدوحة_التاريخي للغة العربية وهو الأول من نوعه في تاريخ العرب والعربية ويعد علامة فارقة حيث يرصد تاريخ تطور ألفاظ لغتنا العربية. أبارك للقائمين عليه ولأبناء العربية جميعاً هذا المنجز النهضوي المهم والكبير pic.twitter.com/QvnZVLAYM0 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وتابع الأمير تميم: "المشروع يعد علامة فارقة حيث يرصد تاريخ تطور ألفاظ لغتنا العربية، أبارك للقائمين عليه ولأبناء العربية جميعا هذا المنجز النهضوي المهم والكبير".