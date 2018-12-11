أصحاب "الراية الحمراء" يحتفلون بعيدهم... هكذا أوجعوا إسرائيل

في 11 ديسمبر 1967، أُعلن عن تشكيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمنظمة يسارية تؤمن بحمل السلاح كطريقة من طرق مقاومة الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ومنذ هذا التاريخ وتمثل الجبهة خطرا على إسرائيل إذ تصنفها كجماعة إرهابية.
في مثل هذا اليوم 11/12/1967، تأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانطلقت كحركة تحرر وطنية فلسطينية يسارية، تؤمن بالكفاح المسلح لتحرير فلسطين من النهر للبحر— Muhanad (@muh194) December 11, 2018
عاشت الذكرى ودامت الثورة #الجبهة_الشعبية pic.twitter.com/JAiMRZZAug
تأسست الجبهة كامتداد للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب، أسسها مجموعة من قياديي القوميين العرب وبعض المنظمات الفلسطينية التي كانت منتشرة في حينه وعلى رأسهم مؤسسها وأمينها العام السابق جورج حبش وأبو علي مصطفى ومجموعة من رفاقهما.
تحية احترام لحزب الكادحين والفقراء عاشت الجبهة الشعبيه لتحرير فلسطين طليعة حركات التحرر العالمية في ذكرى انطلاقتها 51— ابراهيم أبوشوره (@abushura114) December 11, 2018
عاشت الذكرى….. #الجبهة_الشعبية_لتحرير_فلسطين pic.twitter.com/3TmQTM2A4A
تعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امتدادا للفرع الفلسطينى من حركة القوميين العرب، وانضمت لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وبدأت الجبهة كحركة "ماركسية لينينية" تنتمي الى المجموعات "الماركسية اللينينية" على أفكار "ماوتسي تونغ" حتى مؤتمرها الثاني، عام 1969 بالأردن، وبدأت تتحول الى منظمة "ماركسية لينينية" بالفهم "السوفييتي"، ثم أصبحت مجرد مسترشدة بالفكر "الماركسي اللينيني"، ترفع الجبهة الشعبية الأعلام الحمراء كباقي المنظمات الشيوعية حول العالم، واشتهرت برفضها للاتفاقيات مع إسرائيل كاتفاقيتي كامب ديفيد وأوسلو.
عندما أوفى الأسير أحمد سعدات بوعده "العين بالعين والسن بالسن"— وكالة شهاب (@ShehabAgency) October 17, 2018
17 عاما على عملية "كاتم الصوت" التي أصمت كيان الاحتلال pic.twitter.com/R6ak5gBxrj
وغيرت الجبهة من النظر للقضية الفلسطينية إذ اعتبرت أن القضية الفلسطينية قضية أممية وبذلك استطاعت استقطاب مقاتلين ثوريين من مختلف أنحاء العالم للقتال إلى جوارها داخل الأراضي الفلسطينية أو المشاركة في عملياتها النوعية في الخارج، ومن أبرز هؤلاء المقاتل الثوري الفنزويلي كارلوس، والجواتيمالي أجويريو، ونفذت مع الجيش الأحمر الياباني عملية مطار اللد، ودعمها الجيش الجمهوري الأيرلندي، وتلقى بعض أعضاء الجبهة التدريب، قبل حرب 1967، في مصر، وبعد الحرب افتتحت الجبهة معسكراً للتدريب، في سوريا والأردن ولبنان، كما أرسلت الجبهة مقاتليها إلى الاتحاد السوفيتى، ودول أوروبا الشرقية للتدريب.
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