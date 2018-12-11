مفاجأة سارة للكويتيين من البرلمان

يحضر البرلمان الكويتي مفاجأة سارة للمواطنين، العاملين في القطاعين الخاص والحكومي.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة، "حلقت عاليا، وقدمت 11 اقتراحا على رأسها منح بدل وقود للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 دينارا شهري".

وتابعت الصحيفة أن البرلمان ناقش أيضا "منح الكويتية حق الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم عاملا لدى جهة عامة أو خاصة وألا تكون الزوجة قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواج سابق بكويتي".

وتلقى المواطنون في الكويت الخبر عبر توتير، ببعض السعادة المشوبة بالحذر من عدم التنفيذ.

لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الأمة وافقت:

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٥٠ دينار كويتي "بدل وقود" للمواطنين العاملين في الدولة والمتقاعدين

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القبس

نقول مبروك ان شاء الله اقرار #بدل_الوقود — ﮼عبداللطيف،خلف،العنزي (@KuwaitVIP) December 11, 2018

وغرد أحدهم بقوله: "نقول مبروك إن شاء الله، إقرار بدل وقود".

الارقام لا تكذب.

بدل وقود 50 دك!! انا اعتقد المواطن محتاج بدل وعود و عهود لم تتم وجري وراء أمل كذاب و تخطيط غير مدروس pic.twitter.com/JhqX7nHZq1 — صلاح الجيماز (@salah_aljemaz) December 11, 2018

فيما اعتبر مغرد أن المواطن الكويتي يحتاج إلى "بدل وعود وعهود لم تتم وجري وراء أمل كذاب وتخطيط غير مدروس".