ستولتنبرغ يلتقي ملك الأردن غدا في مقر الناتو

يلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، غدا الأربعاء، في مقر الحلف.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان للحلف، اليوم الثلاثاء: "يلتقي الأمين العام، غدا الأربعاء، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".

وأضاف البيان: "سيخاطب الملك عبد الله الثاني أيضا مجلس شمال الأطلسي، لكن لن يكون هناك فرصة للتغطية الإعلامية".

وكان "الناتو" أعلن عن خططه في الشرق الأوسط خلال اجتماعات سابقة، مؤكدا على التركيز على كيفية تعزيز التعاون مع الأردن، وتونس، وبعض الدول في المنطقة، بالإضافة إلى تقوية مهامه في العراق.

وكان ستولتنبرغ دعا، خلال زيارته عمّان في مارس/ آذار الماضي، العاهل الأردني لزيارة مقر الناتو، للاستماع لرؤيته حول القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.