الرئيس اللبناني يحذر من كارثة قد تحدث في البلاد

حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من "كارثة" قد تحدث ببلاده.

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تدخله من أجل الوصول إلى تشكيل للحكومة في بلاده.

عاجل — الرئيس اللبناني ميشيل عون: لبنان لا يستطيع تحمل أخطار عدم تشكيل حكومة — جريدة النهارالكويتية (@naharkw) December 11, 2018

وأضاف الرئيس اللبناني أن لبنان لا يستطيع تحمل أخطار عدم تشكيل حكومة وإذا لم تنجح الجهود لذلك ستكون كارثة، حسب "رويترز".

وقال عون في مؤتمر صحفي اليوم: "نحن نقوم بمبادرة لكي تنجح، ولازم أن تنجح لأن إذا لم تنجح هناك كارثة… لنحكيها بكل صراحة، وهذا سبب تدخلي وإن شاء الله تنجح".