الرئيس اللبناني: لا خطر على السلام عند الحدود مع إسرائيل

طمأن الرئيس اللبناني العماد، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، بأن "لا خطر على السلام" من خلال العملية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عند الحدود للكشف عن أنفاق محتملة لـ"حزب الله".

بيروت- سبوتنيك. وقال عون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين الذي يزور لبنان، إن "الولايات المتحدة أبلغتنا موقف إسرائيل بأنه ليست لديها نوايا عدوانية ونحن أيضا لا نوايا عدوانية من جهتنا، إذا لا خطر على السلام على الحدود، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات في موضوع الأنفاق ليبنى على الشيء مقتضاه".

© Sputnik . Zahraa Al Amir الجيش اللبناني يعلن جاهزيته الكاملة على حدود إسرائيل

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها تنظيم "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، "حزب الله" بتخزين أسلحة صاروخية في محيط مطار بيروت الدولي، مبرزا خريطة تظهر أماكن وجود هذه المنشآت، وهو ما نفاه الجانب اللبناني بشكل قاطع.