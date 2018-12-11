إيران ترحب بالاتفاق المبدئي بين الأطراف اليمنية في مشاورات السويد وتدعم استمرارها

رحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالاتفاقات المبدئية بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تدعم بقوة استمرار المباحثات حتى الوصول إلى اتفاق حول كل القضايا.

وقال ظريف، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، "إيران ترحب بالاتفاقات المبدئية بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم تحت إشراف المبعوث الأممي، وتدعم بقوة استمرار المباحثات حتى الوصول إلى اتفاقات نهاية حول كل القضايا".

Iran welcomes initial agreements between Yemeni parties in Stockholm under supervision of UNSG envoy, and strongly supports continuation of talks to achieve final accords on all issues. It is well past time for foreign aggressors to end their airstrikes & crimes against humanity. — Javad Zarif (@JZarif) December 11, 2018

​وأضاف ظريف "لقد حان الوقت أن توقف الدول الأجنبية المعتدية غاراتها وجرائمها ضد الإنسانية".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.