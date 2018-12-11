إجراء لأول مرة من المملكة تجاه صحفية سعودية

اتخذت المملكة العربية السعودية، خطوة جديدة نحو تمكين المرأة من الوظائف المختلفة داخل البلاد.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، كلف رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص، السيدة أمل باقازي، برئاسة قسم العلاقات العامة والإعلام.



© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE خطوة جديدة غير مسبوقة من المملكة تجاه المرأة السعودية

وتعد باقازي أول سعودية على مستوى البلديات تتولى هذا المنصب، الذي يعتبر اتساقا مع توجهات المملكة في تمكين المرأة من العمل في المجالات المختلفة.

وبحسب عكاظ، أكد آل مخلص، أن هناك العديد من الفتيات بشهادات عليا وخبرات كبيرة ولديهن القدرة على إدارة العمل في العديد من الأقسام، مبينا أنه سيتم قريبا الاستعانة بتلك الكوادر الجيدة التي لمسنا منها الجدية في العمل والإتقان في التنفيذ والخبرات التي تدفع عجلة التطوير في المحافظة.

وتحمل باقازي بكالوريوس في الرياضيات، وتمتلك خبرة ممتدة لسنوات عدة في المجال الصحفي؛ إذ

عملت في صحف عدة منها "الحياة"، و"الشرق الأوسط"، و"مجلة لها"، وصحيفة "مكة"، كما عملت بالمركز الإعلامي للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وإدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بحسب "عكاظ".