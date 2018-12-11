تسجيل
15:03 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    قادة العالم يحضرون مؤتمر باليرمو الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا، إيطاليا 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    من يعرقل الاستفتاء على الدستور في ليبيا

    © Sputnik . Alexander Astafyev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تسير الأوضاع في ليبيا نحو خطوة قد تصبح بداية الاستقرار إذا ما كتب لها النجاح.

    الخطوة الأولى تتعلق بالاستفتاء على الدستور مطلع العام 2019 حسب إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إلا أن عدم التوافق النهائي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قد يحول دون ذلك، خاصة أن البرلمان يقول إنه أتم ما عليه، فيما يعترض الأعلى للدولة على بعض المواد في الإعلان الدستوري.

    مجلس النواب

    من ناحيته قال فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن كافة الأطراف السياسية تسعى إلى إجراء الانتخابات وتدعو لذلك، إلا أن الأزمة تتعلق بأن كل طرف لديه أهداف وطموحات ورؤى متباينة مع الطرف الآخر، وكل يسعى لإجراء الانتخابات بما يتوافق مع مصالحه.

    ليبيا
    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    ليبيا: أطراف داخلية وخارجية تحاول أفشال العملية الدستورية في البلاد
    وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن مجلس النواب أوفى بالالتزامات المنوط بها، فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، وأن الأمر الآن في يد المفوضية العليا للانتخابات.

    وشدد على أن الأطراف المسلحة والمليشيات الإرهابية هي من تحاول عرقلة الانتخابات، لما لذلك من أثار ستطيح بهم وتقضي على تواجدهم في ليبيا، كما أن بعض الأصوات بدأت تنادي بأن قانون الاستفتاء ليس كما ينبغي ربما لتعارضه مع مصالحهم، علما بأن القانون توافق عليه كل الأطراف قبل إصداره.

    الأعلى للدولة

    على الجانب الآخر قال محمد امعزب عضو المجلس الأعلى لدولة، إن الجماعات الإرهابية والمسلحة لا يمكن أن تعيق عملية إجراء الانتخابات، إلا أن الاختلاف الحالي بين الأحزاب والتكتلات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمواد تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وحتمية موافقة 50%+1 من كل إقليم على الدستور وهو ما قد يخلق إشكالية كبيرة، وكذلك المواد المتعلقة بتوزيع الثروة وأصحاب الجنسية المزدوجة، والظروف الأمنية.

    وتابع أن توافر الجانب الأمني بات هاما، خاصة بعد إعلان المفوضية أنها ستشرع في عملية الاستفتاء مع بداية العام الجديد 2019.

    موقف ثالث

    إلى جانب موقف البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، يختلف موقف القوى الوطنية في الخارج عن رؤية الأطراف الموجودة داخل ليبيا نسبيا.

    تقول عفاف الفرجاني رئيس تحرير صحيفة  الموقف الليبية، إن الأمر أبعد من التصورات التي يراها العالم بسيطة، خاصة أن بعض الأطراف ستعيق الخطوة الأولى وهي الاستفتاء على الدستور.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن بعض التكتلات والقوى الموجودة في الداخل تستخدم السلاح وافتعال الأزمات كلما اقترب موعد أي خطوة سياسية، وأن الأزمات التي تحدث بين الحين والآخر تعود لعدة أسباب، على رأسها أن الشعب الليبي أصبح منقسما إلى عدة تيارات وجماعات وتوجهات، كما أن انتشار السلاح بالشكل الحالي سيحول دون أي إجراء سياسي.

    الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا
    © REUTERS / HANI AMARA
    الأمم المتحدة تدين الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية في ليبيا
    وأكدت على أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن لن يكون منصفا، خاصة أن الظروف الحالية تحول دون مشاركة القوى الوطنية المعارضة بالخارج في العملية الانتخابية، وترشيح من يمثلهم للانتخابات، وهو ما يتطلب تفعيل دور القضاء أولا والإفراج عن المعتقلين، وإتاحة الفرصة لتمثيل جميع الأطراف الليبية دون قيود أو تهديدات ، وأن ذلك لن يتوفر إلا في وجود الترتيبات الأمنية العالية التي لم تتوفر حتى الآن.

    وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، من التوقف الكامل للإنتاج بحقل الشرارة النفطي "جنوب غربي البلاد" بعد قيام ما يعرف بحرس المنشآت النفطية بغلق المضخات الخاصة بالحقل.

    وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري: "قامت مجموعة ما يسمى بالمدنيين "الكتيبة 30 مشاة خفيف" بتهديد مستخدمي حقل الشرارة بالقوة لإجبارهم على وقف إنتاج الحقل، الذي ما زال مستمرا دون توقف حتى الساعة بفضل شجاعة هؤلاء المستخدمين".

    يذكر أن حراك غضب فزان كان قد أعلن أنه أغلق حقل الشرارة والفيل النفطيين جنوب غرب ليبيا، احتجاجا على عدم اهتمام الحكومات الليبية بالمنطقة الجنوبية، مقدما اعتذاره للشعب الليبي على إيقاف إنتاج النفط والغاز من المنطقة الجنوبية.

    انظر أيضا:

    الأمم المتحدة تدين الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية في ليبيا
    ليبيا: أطراف داخلية وخارجية تحاول أفشال العملية الدستورية في البلاد
    زبيدا: يوليا تيموشينكو طلبت من ليبيا تمويل حملتها الانتخابية للخروج من التبعية الروسية
    موقف سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة في ليبيا
    المجلس الأعلى للدولة يؤكد ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا
    مادة دستورية تعرقل تشكيل المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بطولة آسيا للصيد بولسطة طيور الجوارح في العاصمة ألماتا، كزاخستان
    لقطات مدهشة للطيور الجارحة في بطولة آسيا للصيد
    حذاري من الوقوع في حب روسيا!
    حذار من الوقوع في حب روسيا
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك