الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسالة إلى البشير

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس السوداني عمر البشير.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات".

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

كما "بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس السوداني عمر البشير في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات".

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى لهم الرحمة، وراجياً للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

وكانت طائرة تقل والي القضارف ميرغني صالح وعددا من المسؤولين السودانيين، سقطت يوم الأحد الماضي، كانت في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية للمحلية في إطار الجولات الراتبة التي يقوم بها والي الولاية على المحليات". وأدى سقوط الطائرة لمقتل عدد من المسؤولين السودانيين في ولاية القضارف بشرق السودان.