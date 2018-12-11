"أنصار الله": نتوقع أن يكون تبادل الأسرى في 20 يناير المقبل

رجح عضو وفد جماعة "أنصار الله" في مفاوضات السويد، عبد القادر المرتضى، بدء عملية تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ريمبو- سبوتنيك وقال المرتضى، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مدينة ريمبو السويدية حيث تنعقد المفاوضات "نتوقع أن يكون تبادل الأسرى والمعتقلين في 20 يناير المقبل".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais الرئاسة اليمنية تكشف "ما لا يمكن الحياد عنه في مفاوضات السويد"

وأوضح "ليس هناك أي تحفظ على أي اسم، من حق أي طرف إدراج الاسم الذي يريده".

وأضاف المرتضى "الاعتقالات والأسر سوف يستمر، لأن الحرب لا تزال مستمرة، نحن نلتزم بعدم اعتقال الذين سيطلق سراحهم".

ولفت المرتضى "خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم دراسة الكشوف والإجابة عليها".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.