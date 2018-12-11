"أنصار الله": نتوقع أن يكون تبادل الأسرى في 20 يناير المقبل

ريمبو- سبوتنيك وقال المرتضى، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مدينة ريمبو السويدية حيث تنعقد المفاوضات "نتوقع أن يكون تبادل الأسرى والمعتقلين في 20 يناير المقبل".
وأضاف المرتضى "الاعتقالات والأسر سوف يستمر، لأن الحرب لا تزال مستمرة، نحن نلتزم بعدم اعتقال الذين سيطلق سراحهم".
ولفت المرتضى "خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم دراسة الكشوف والإجابة عليها".
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
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