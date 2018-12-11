الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق ثالث بين لبنان وإسرائيل

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على نفق آخر هو الثالث على الحدود بين إسرائيل ولبنان، لافتا إلى أنه قام بتفخيخه وأنه لا يشكل أي تهديد على أمن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان له اليوم الثلاثاء، "كشفت قوات جيش الدفاع مسارا لنفق إرهابي هجومي آخر امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل حيث يتواجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدا".

#عاجل كشفت قوات #جيش_الدفاع مسارًا لنفق إرهابي هجومي آخر امتد من الأراضي اللبنانية الى #إسرائيل حيث يتواجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدًا.

لقد تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل اليه نفسه للخطر #درع_الشمال pic.twitter.com/Kz0iZiFA13 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 11, 2018

​وذكر المتحدث أنه "تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر. يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق".

وأضاف "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

يجري #جيش_الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق.



تتحمل #الحكومة_اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر #النفق من #لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة #إسرائيل.



تواصل قوات جيش الدفاع الأعمال الواسعة وفق الخطة المقررة #درع_الشمال لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية



يتبع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 11, 2018

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها تنظيم "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، "حزب الله" بتخزين أسلحة صاروخية في محيط مطار بيروت الدولي، مبرزا خريطة تظهر أماكن وجود هذه المنشآت، وهو ما نفاه الجانب اللبناني بشكل قاطع.