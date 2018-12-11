البرلمان العربي يناقش المصالحة مع قطر ورفع الحظر عن سوريا

ناقش تقرير اللجنة السياسية في البرلمان العربي العديد من القضايا العربية وأبرزها المصالحة (العربية العربية) في ليبيا وسوريا، إضافة إلى المصالحة الخليجية وحرب اليمن.

وقال رئيس اللجنة السياسية، اليوم الثلاثاء، إن التقرير يحتوي كل تلك القضايا، وسوف نتلقى ما يمكن للبرلمان أن يقوم به، وسوف يحمل التقرير السياسي، الذي سيصدر عن البرلمان في فبراير/ شباط المقبل كل ما تم في تلك القضايا.

وأضاف: "يتناول النقاش مشروع قرار حول اليمن، إضافة إلى قانون غسل الأموال ودور البرلمان في التسويات السياسية".

وتحدث عدد من النواب، حول موضوع المصالحة العربية، مطالبين بأن يكون للبرلمان العربي دورا فاعلا في تلك القضايا.

ودعى النواب إلى أن تكون المصالحة (العربية العربية) شعار المرحلة المقبلة، وأن يتم رفع الحظر عن سوريا، التي طالب بعض النواب بأن تدفع ما عليها من مستحقات مالية.

وناقش البرلمان العربي إصدار جواز سفر خاص بأعضائه، ومنع التأشيرات وخصوصا العقبات، التي يتعرض لها القطريون عند حضورهم للبرلمان.