تستضيفها القاهرة... قمة عربية أوروبية لمناقشة مستقبل فلسطين

أعلن دبلوماسي فلسطيني عن عقد قمة عربية أوروبية في العاصمة المصرية، القاهرة، في فبراير/ شباط المقبل، تتصدر القضية الفلسطينية أولوياتها.

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن وزراء الخارجية العرب سيلتقون مع نظرائهم الأوروبيين، في بداية فبراير/ شباط المقبل، في بروكسل، تحضيرا لقمة القاهرة. وذلك بحسب وكالة "سما".

مدينة مقدسة

وذكر الفرا أن القضية الفلسطينية على سلم أولويات الاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل وكذلك القاهرة، في التطورات السياسية الحاصلة، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية العرب من المقرر أن يؤكدوا على حل الدولتين، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وإنما لدولتين، بالإضافة إلى رفض أي إجراءات قانونية ضد المدينة المقدسة.وأضاف أن وزراء الخارجية العرب سيؤكدون ضرورة عدم نقل أي دولة أوروبية سفارتها إلى القدس، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأعرب عبد الرحيم الفرا عن أمله بممارسة وزراء الخارجية العرب الضغط على الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال الاجتماعات التي ستضم 28 دولة أوروبية والدول العربية.وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها في 14 مايو/آيار الماضي.

مفاوضات السلام

ومنذ إعلان ترامب، يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل، المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014، بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.



من جهة أخرى، أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، عن اجتماع للجنة الخميس المقبل في مدينة رام الله للبحث في آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن العلاقة مع واشنطن وإسرائيل وحركة "حماس".

وبشأن إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام، قالت عشراوي، إن الاتصالات متواصلة مع عدة دول، خاصة فرنسا، التي سبق أن دعت لهكذا مؤتمر.

وأكدت أن المطلوب من دول العالم "ليس فقط إصدار بيانات حول حل الدولتين، بل الاعتراف بدولة فلسطين، وتقديم الدعم لذلك على ضوء المعادلة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة".