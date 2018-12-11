إغلاق الموانئ السورية أمام الملاحة البحرية

أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق الموانئ البحرية في اللاذقية وطرطوس في وجه الملاحة البحرية اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وبينت الوزارة أنه تم إغلاق ميناء طرطوس التجاري وميناء بانياس "مصب النفط" ومرفأ جزيرة أرواد وميناء اللاذقية وميناء جبلة إضافة إلى الموانئ الصغيرة بسبب الأحوال الجوية السائدة، كما نقلت وكالة "سانا".

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وأوضح العميد أكرم ابراهيم مدير عام الموانئ البحرية في الوزارة في تصريح أنه تم إغلاق الموانئ حتى إشعار آخر وذلك بسبب تعرض الساحل السوري لرياح جنوبية غربية وصلت سرعتها ليلا إلى 80 كم بالساعة.

وأطلقت مديرية الموانئ تحذيرات لكل السفن والموانئ الصغيرة التي تحوي مراكب لاتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة العاصفة ووجهت عناصرها بالبقاء على جاهزية عالية تحسبا لأي طارئ.

وأكد وزير النقل السوري علي حمود في وقت سابق أنه يجري العمل على نعمل على إنشاء مرفأ بديل عن مرفأ اللاذقية أو توسيع المرفأ الحالي وذلك بما يؤدي إلى تطوير العمل والاستفادة من العقارات والاستثمارات السياحية.