إغلاق الموانئ السورية أمام الملاحة البحرية

وبينت الوزارة أنه تم إغلاق ميناء طرطوس التجاري وميناء بانياس "مصب النفط" ومرفأ جزيرة أرواد وميناء اللاذقية وميناء جبلة إضافة إلى الموانئ الصغيرة بسبب الأحوال الجوية السائدة، كما نقلت وكالة "سانا".
وأطلقت مديرية الموانئ تحذيرات لكل السفن والموانئ الصغيرة التي تحوي مراكب لاتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة العاصفة ووجهت عناصرها بالبقاء على جاهزية عالية تحسبا لأي طارئ.
وأكد وزير النقل السوري علي حمود في وقت سابق أنه يجري العمل على نعمل على إنشاء مرفأ بديل عن مرفأ اللاذقية أو توسيع المرفأ الحالي وذلك بما يؤدي إلى تطوير العمل والاستفادة من العقارات والاستثمارات السياحية.
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