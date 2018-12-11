اختيار خاشقجي شخصية العام

اختير الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول، 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشخصية العام وفق مجلة "التايم" الأمريكية رفقة صحفيين آخرين.

وشغلت قضية خاشقجي الرأي العام العالمي، حيث فرضت دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة عقوبات على 18 شخصا اتهموا في قتله، كما حظرت بعض الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.



ودخل خاشقجي ضمن قائمة التايم تضم 10 أسماء من بينها 8 أشخاص وكيانين، حيث حل في المرتبة السادسة في القائمة.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj — TIME (@TIME) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

واحتل صدارة القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلاه الأسر التي فصلت قسريا عن أطفالها من قبل السلطات الأمريكية وعددها نحو 2000 أسرة، بحجة عدم الإقامة الشرعية، وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

فيما جاءت باقي الأسماء: "المحقق روبرت مولر، المخرج ريان كوغلير، أستاذة علم النفس كريستين بلاسي فورد، التي أدلت بشاهدتها أمام مجلس الشيوخ واتهمت القاضي بريت كافانوه بالاعتداء الجنسي عليها، جمال خاشقجي، مسيرات "من أجل حياتنا" التي طالب من خلالها أمريكيون بوضع حد لحوادث إطلاق النار التي تستهدف المدارس، رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ميغان ماركل زوجة الأمير هاري".

وقالت المجلة الأمريكية عن خاشقجي "لقد تجرأ رجل قوي البنية ذو لحية رمادية وسلوك لطيف على الاختلاف مع حكومة بلاده، حيث أخبر العالم الحقيقة حول وحشيتها تجاه أولئك الذين يتكلمون بصراحة، وقد قُتل من أجل ذلك".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.