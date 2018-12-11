رد حكومي رسمي على واقعة التحرش بطفلة في حضانة سعودية

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة في دار الحضانة في جازان للتحرش، غير حقيقي؛ حيث بينت التحقيقات عدم صحة ذلك.
وأضافت الوزارة السعودية أن التحقيقات أوضحت أنه كان هناك تدخل في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقا للأنظمة.
إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش، توضح الوزارة أن التحقيقات بينت عدم صحة ذلك، واتضح أنه كان تدخلاً في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقاً للأنظمة.— وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) December 11, 2018
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