توضيح عاجل من السعودية بشأن الوافدين

أصدرت المملكة العربية السعودية، توضيحا عاجلا، اليوم الثلاثاء، بشأن الوافدين إليها.

© REUTERS / Faisal Al Nasser خبر صادم للوافدين في السعودية

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، قد نقلت عن 4 مصادر مطلعة في تقرير لها، أن "السعودية تقوم بمراجعة سياستها بشأن الرسوم التي تفرضها على العمالة الوافدة"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ونسبت "بلومبيرغ" إلى أحد مصادرها المشار إليهم قوله: إن "الهدف من إعادة النظر في رسوم العمالة الأجنبية هو تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجات المالية للدولة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو".

ولكن مركز الاتصال الدولي السعودي أبلغ وكالة "بلومبرغ" عبر البريد الإلكتروني أن "وزير الإعلام عواد العواد نفى أن تكون رسوم المرافقين خاضعة للمراجعة"، نقلا عن "عكاظ".