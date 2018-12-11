قرقاش: قطر مستمرة في التحريض ضد جيرانها

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، انتقادا جديدا إلى قطر، خلال المشاركة في اجتماع مجلس دول التعاون الخليجي في الرياض.

وقال قرقاش ، اليوم الثلاثاء، إن السياسة القطرية مستمرة في الأذى والتحريض على جيرانها.

وكتب في تغريده على "تويتر": "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار".

وتابع: "في الوقت ذاته تبحث عن صلح (حب الخشوم)"، مضيفا: "موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجل همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مفتوحا لمؤامراته وأحلامه".

إعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم"، موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 11, 2018

وبدأت الأزمة الخليجية (مقاطعة قطر) في 5 يونيو/ حزيران 2017، عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها، على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب، الأمر الذي نفته مرارا، وطالبت بالحوار.