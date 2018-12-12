"أنصار الله": قتلى وجرحى من الجيش السعودي بإحباط زحفين في جازان ونجران

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، عن مقتل وجرح عسكريين سعوديين ويمنيين بمواجهات في قطاعي جازان ونجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة،- سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله، نفذت قوات سعودية ويمنية زحفا واسعا بإسناد من طيران التحالف الحربي والاستطلاعي ومروحيات الأباتشي، باتجاه شرق جبل جحفان في جازان.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY "أنصار الله": نتوقع أن يكون تبادل الأسرى في 20 يناير المقبل

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة تصدوا للزحف الذي استمر أكثر من ست ساعات، وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.

وفي قطاع نجران، صدت جماعة أنصار الله والجيش الموالي لها، زحفا لقوات تابعة للجيش السعودي وأخرى يمنية نحو مواقع في منفذ الخضراء.

ووفقا لوكالة "سبأ" نسخة "أنصار الله"، سقط قتلى وجرحى من القوات السعودية واليمنية، خلال إحباط زحفها الذي استمر منذ منتصف ليل الاثنين وحتى عصر اليوم، باتجاه المنفذ الحدودي.

على صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، مقتل وكيل الرقيب عبدالله بن محمد علي جماح، إثر مواجهات حدودية مع مسلحي "أنصار الله".