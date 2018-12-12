تسجيل
06:21 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    علم إسرائيل

    إعلام: لقاء سري إسرائيلي أردني لبحث مشروع "قناة البحرين"

    © flickr.com/ Izhar Laufer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    التقى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس بوزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود سرا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لبحث مشروع "قناة البحرين" الذي يربط بين البحر الأحمر جنوبا، بالبحر الأبيض المتوسط غربا والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت.

    القدس — سبوتنيك. وكشفت قناة "مكان" الإسرائيلية في تقرير لها عن اللقاء، وقالت إن "وزير الطاقة يوفال شطاينتس التقى سرا بوزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، في جسر (اللنبي) الرابط بين إسرائيل والأردن في نوفمبر الماضي".

    سارة نتنياهو
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    سارة نتنياهو تثير أزمة سياسية في إسرائيل
    وأضافت القناة أن "‏شتاينتس تلقى الضوء الأخضر من رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو في مسعى لإيجاد حل لقضية (قناة البحرين) المختلف عليها بين إسرائيل والأردن". ونقلت القناة عن مصدر في مكتب شتاينتس تأكيده للقاء بين الجانبين.

    وتسعى إسرائيل إلى إحياء مشروع "قناة البحرين" بين البحر الأحمر والميت والذي يعتقد في إسرائيل أن تجميده كان أحد الأسباب المركزية التي أفضت إلى قرار ملك الأردن عبد الله الثاني باستعادة الأراضي التي تستأجرها إسرائيل في منطقتي "الباقورة والغمرة في شمال وجنوب غور الأردن، اللتين تستأجرهما إسرائيل من الأردن بموجب اتفاقية السلام بينهما.

    وذكرت تقارير ودراسات إسرائيلية في الأيام الماضية أن عرقلة إسرائيل تنفيذ مشروع قناة البحرين هو أحد أسباب غضب أردني تجاه إسرائيل.

    وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه "منذ إعلان الملك الأردني، تبحث جهات أمنية وسياسية إسرائيلية دفع مشروع (قناة البحرين)". وأضافت الصحيفة بأن "هذه الجهات، وبينها موظفون كبار مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتداولون في قضايا أمنية لها علاقة بهذا المشروع، مثل مسار المشروع ومعابره عند الحدود الإسرائيلية — الأردنية".

    ووفقا للصحيفة، فإنه "على الرغم من أن غاية هذا المشروع كانت في إطار البنية التحتية والاقتصاد، لكن إسرائيل تعتزم محاولة تحويله إلى مشروع ذي علاقة أمنية، وأن من شأن ذلك أن يقلص إجراءات بيروقراطية تمهيدا لبناء القناة ورصد ميزانيات والتغلب على دعاوى متوقعة من جانب منظمات البيئة التي تعارض المشرو".

    وأضافت الصحيفة أن:

    الاعتقاد في إسرائيل هو أن مساعدة الأردن في مجال المياه من شأنه أن يهدئ التوتر الحاصل بين الدولتين في السنوات الأخيرة.

    ويتمثل مشروع "قناة البحرين" بحفر قنوات تربط بين البحر الأحمر جنوبا بالبحر المتوسط غربا والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت. وبين أهداف المشروع، استخدام مياه "حوض نهر الأردن" بعد تحليتها للري في منطقتي النقب والأغوار، وضخ مياه البحرين الأبيض والأحمر إلى البحر الميت من أجل استقرار سطحه من خلال الاستفادة من ارتفاع أسطح البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع سطح البحر الميت من أجل توليد طاقة كهربائية.

    انظر أيضا:

    الرئيس اللبناني: لا خطر على السلام عند الحدود مع إسرائيل
    للمرة الثانية... الهند تخطط لإجراء مخالف لرغبة إسرائيل
    نتنياهو: إسرائيل غير معنية بالمواجهة في غزة في ظل التحرك ضد حزب الله
    بالفيديو والصور... إسرائيل تكشف هوية عنصر "حزب الله" داخل النفق الحدودي
    فريق تقني تابع لليونيفيل يؤكد العثور على نفق ثان على حدود لبنان مع إسرائيل
    علام اتفق البلدان... مسؤول يكشف أنشطة إسرائيل داخل إثيوبيا
    الكلمات الدلالية:
    ملك الأردن, الأردن, بنيامين نتنياهو, إسراائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بطولة آسيا للصيد بولسطة طيور الجوارح في العاصمة ألماتا، كزاخستان
    لقطات مدهشة للطيور الجارحة في بطولة آسيا للصيد
    حذاري من الوقوع في حب روسيا!
    حذار من الوقوع في حب روسيا
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك