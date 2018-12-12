الحوثي: القبول بالحوار قبل إيقاف النار دليل قوة وتماسك

أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد على الحوثي، أن القبول بالحوار قبل إيقاف النار لا يعني ضعفا، بل ثقة عالية بالميدان وبالوعي الشعبي وحضورا في كل الميادين السياسية والعسكرية والأمنية.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب الحوثي في تغريدة على موقع "تويتر": "القبول بالحوار قبل إيقاف النار لا يعني ضعفا، بل ثقة عالية بالميدان وبالوعي الشعبي وحضورا في كل الميادين السياسية والعسكرية والأمنية"، مؤكدا على أن "هذا دليل قوة وتماسك تتمتع بها القيادة مع الشعب وحماته. وهو رمي للكرة في مرمى دول العدوان وإسقاط كل المبررات التي تعتقد أنها قادرة على التضليل بها".

القبول بالحوار قبل إيقاف النار لا يعني ضعفا

، بل ثقة عالية بالميدان وبالوعي الشعبي.

وحضورافي كل الميادين السياسية والعسكرية والأمنية

وهذا دليل قوة وتماسك تتمتع بها القيادة مع الشعب وحماته.

وهو رمي للكرة في مرمى دول العدوان

وإسقاط كل المبررات التي تعتقد أنها قادرة على التضليل بها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 11, 2018

جدير بالذكر، أن المشاورات حول الأزمة اليمنية، قد انطلقت يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.