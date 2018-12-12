الكشف عن مصير جثة علي عبد الله صالح في اتفاق الأطراف اليمنية بالسويد

وقال الإرياني في تغريدة على حساب عبر "تويتر": "‏‏‏بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي فقد شمل كشف تبادل الأسرى المقدم من الوفد الحكومي في مشاورات السويد جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا من كل الأطراف والمكونات السياسية، بمن فيهم أقارب الرئيس السابق وتسليم جثمانه والإفراج عن قيادات وكوادر المؤتمر في سجون الحوثيين".

بناء على توجيهات الرئيس #عبدربه_منصور_هادي فقد شمل كشف تبادل الأسرى المقدم من الوفد الحكومي في مشاورات السويد جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا من كل الاطراف والمكونات السياسية،بمن فيهم اقارب الرئيس السابق وتسليم جثمانه والافراج عن قيادات وكوادر المؤتمر في سجون الحوثيين — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى: "‏في قوائم تبادل الأسرى، سلمت الحكومة الشرعية 8576 اسم تضم سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وناشطين ونساء اختطفتهم المليشيا من منازلهم ومقرات أعمالهم، فيما قوائم المليشيا الحوثية لـ7487 من "أسرى الحرب" وقعوا في قبضة الجيش الوطني وهم يقاتلون في صفوفها، هذه القائمة مفتوحة لإضافة أي قوائم جديدة".

في قوائم تبادل الأسرى،سلمت الحكومة الشرعية 8576 اسم تضم سياسيين واعلاميين وحقوقيين وناشطين ونساء اختطفتهم المليشيا من منازلهم ومقرات اعمالهم، فيما قوائم المليشيا الحوثية ل7487من "اسرى الحرب" وقعوا في قبضة الجيش الوطني وهم يقاتلون في صفوفها

هذه القائمة مفتوحة لإضافة أي قوائم جديده — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وختم تغريداته بالقول أضاف:"‏ توجيهات الرئيس هادي كأب مسئول عن كل اليمنيين حتى من اختلفوا معه، وهي مواصفات القيادة الوطنية التي تترتفع عن الصغائر، بينما قيادات مؤتمر الداخل المشاركة بوفد المليشيا الحوثية في مشاورات السويد تتجاهل المعتقلين من أقرباء الرئيس السابق والإفراج عن جثمانه والمعتقلين من قيادات المؤتمر".

توجيهات الرئيس #هادي كأب مسئول عن كل اليمنيين حتى من اختلفوا معه،وهي مواصفات القيادة الوطنية التي تترتفع عن الصغائر،بينما قيادات مؤتمر الداخل المشاركة بوفد المليشيا الحوثية في مشاورات السويد تتجاهل المعتقلين من اقرباء الرئيس السابق والإفراج عن جثمانه والمعتقلين من قيادات المؤتمر — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وكان وفدا الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، تبادلا أمس الثلاثاء، كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد. ورجح عضو وفد جماعة "أنصار الله" في مفاوضات السويد، عبد القادر المرتضى، بدء عملية تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال "ليس هناك أي تحفظ على أي اسم، من حق أي طرف إدراج الاسم الذي يريده".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.