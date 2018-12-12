ماذا قدم الملك سلمان إلى 42 دولة

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 492 مشروعا في 42 دولة بقيمة إجمالية 1.979.808.924 دولارا، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.
نوفمبر 2018م، تسعة مشروعات، بقيمة إجمالية 21.951.030 دولاراً، شملت الأمن الغذائي، والقطاعات المتعددة، والمياه والإصحاح البيئي.— 🇦🇪🇸🇦 خبر 🇦🇪🇸🇦 (@Khabrsa) December 12, 2018
من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2360 حقيبة مدرسية و 1710 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من
وتشمل المشاريع التي قدمها مركز الملك سلمان جميع المجالات، منها المياه والإصلاح البيئي والخدمات اللوجيستية.
وبادر المركز منذ مايو/أيار 2015 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التعاون مع 80 شريكا في مشاريع عديدة حول العالم.
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