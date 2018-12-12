ماذا قدم الملك سلمان إلى 42 دولة

نوفمبر 2018م، تسعة مشروعات، بقيمة إجمالية 21.951.030 دولاراً، شملت الأمن الغذائي، والقطاعات المتعددة، والمياه والإصحاح البيئي.



من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2360 حقيبة مدرسية و 1710 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من