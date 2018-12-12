عودة 800 لاجئ سوري إلى ديارهم خلال الـ 24 الساعة الماضية

موسكو — سبوتنيك. و قال المركز في نشرة له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 768 لاجئا إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 183 شخصا (55 امرآة و93 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 585 شخصا (176 امرأة و298 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
يذكر أنه وفقا للمركز، فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي علي مساحة 10.4 هكتار، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 44 عبوة قابلة للانفجار، ومنها 6 عبوات محلية الصنع.
ونفذ صندوق قاديروف خلال الـ 24 الساعة الأخيرة عملية إنسانية في مدينة حلب تم خلالها بتوزيع طن واحد من الخبز على السكان المحليين.
ويذكر أيضا أن 38 شخصا، منهم 22 طفلا، من سكان قرية الصالحية بريف دير الزور حصلوا خلال الــ 24 الساعة الأخيرة علي الإسعافات والمساعدات الطبية.
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