وفاة آخر المشاركين في توحيد السعودية... تعرف إليه

توفي، أمس الثلاثاء، سعيد بن محي بن أحمد آل أحمد القحطاني، والذي يعتبر آخر المشاركين في حروب توحيد المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن سعيد آل أحمد، توفي عن عمر 118 عاما، وشارك في حرب 1352 (هجرية)، ومن المقرر دفنه اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بقرية آل عمرة في مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة.

يذكر أن سعيد بن محي بن أحمد آل أحمد القحطاني، ولد عام 1327 (هجري)،حسب بطاقة الهوية الوطنية، إلا أن هناك من يؤكد ولادته قبل هذا العام، وعاصر في طفولته الحقبة التركية العثمانية في عسير.

وعاصر الفترة القصيرة للأمير حسن بن علي آل عايض، حتى ظهر جيش الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وانضمام عسير للوحدة، وكان ضمن المشاركين في حرب باقم سنة 1352هـ، خاصة في الدعم اللوجستي عبر نقل الطحين إلى جبهة باقم.