مواد قاتلة في السعودية... ووزارة تخلي مسؤوليتها

كشفت الحكومة السعودية عن مواد قاتلة تباع في بعض المنتجات بالمملكة، وتؤدي إلى الموت.

أعلنت وزارة سعودية عن وجود مادتين خطرتين على الصحة في بعض المنتجات التي تباع في المملكة، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وأخلت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء مسؤوليتهما عن وجود مادتي "ثنائي كلورو الميثان" و(N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP، الخطيرتين في بعض المنظفات ومزيلات الطلاء التى تستوردها محلات شهيرة في المملكة.

وأكدت وزارة التجارة أنها ليست الجهة المعنية بالأمر، وقالت هيئة الغذاء والدواء إنها تحظر هاتين المادتين في المنتجات التجميلية فقط ومنها مزيلات الطلاء، ولكنها أخلت مسؤوليتها عن المواد الموجودة في المنظفات دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن حظرها.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 50 وفاة بسبب ثنائي كلورو الميثان.