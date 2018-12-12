السودان يقترح تسوية ديونه أمام روسيا مقابل تسهيلات

أقترح الجانب السوداني في اللجنة الحكومية الروسية السودانية المشتركة، دراسة إمكانية تسوية ديون الخرطوم أمام موسكو، مقابل تقديم تسهيلات وتوفير مزايا في التعامل مع الشركات الروسية، وفقا لما ورد في بروتوكول اجتماع اللجنة المشتركة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في الوثيقة: "اقترح الجانب السوداني دراسة إمكانية تسوية الديون في حسابات البنك الاقتصادي الخارجي في البنك المركزي السوداني، بما في ذلك عبر تقديم تسهيلات للشركات الروسية العالمة في السودان".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان وبيلاروسيا يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والسودان، اليوم الأربعاء، أن موسكو والخرطوم اتفقتا على تحضير دراسة جدوى أولية لمحطة كهروذرية عائمة للسودان.

وجاء في بروتوكول اللجنة الحكومية المشتركة أن "خطة العمل تتضمن التحضير لدراسة جدوى أولية بناء محطة كهروذرية في جمهورية السودان، التي تم التوقيع عليها يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 في الخرطوم".

وتتميز العلاقات بين موسكو والخرطوم تاريخيا بالودية والمتانة، وتشهد تطورا في عدد من المجالات، من بينها المجال السياسي والاقتصادي والتجاري، حيث شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين دفعة جديدة بعد زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى سوتشي في نوفمبر من العام الماضي، وإجرائه مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت عدد من مجالات التعاون الثنائي ومشاريع مشتركة.