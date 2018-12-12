سر اجتماع الملك سلمان بوزراء خارجية 6 دول عربية في القصر الملكي

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول، وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان ونائب وزير الخارجية اليمني والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، كلا من وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية بجمهورية السودان الدرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن".

#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان ونائب وزير الخارجية اليمني والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.https://t.co/fosw5JVYMm#واس pic.twitter.com/3mUvSLAD3j — واس (@spagov) December 12, 2018

وأضافت الوكالة أن الوزراء، نقلوا للعاهل السعودي، خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك سلمان نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة، مؤكدة أنه جرى، خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.