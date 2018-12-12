وزير خارجية جيبوتي لـ"سبوتنيك": خطوة الكيان ممتازة وسنتعاون في تطويرها

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، أنه تم تلبية دعوى الملك سلمان للاجتماع لإنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، كيان يهتم في أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

© Sputnik . Mikhail Fomichov الأسطول الشمالي الروسي ينهي زيارته إلى جيبوتي

وأكد يوسف لـ" سبوتنيك " أن هذه المبادرة طال انتظارها، ونستبشر بها الخير.

وقال يوسف "نهنئ الملك سلمان على هذه الخطوة التي تمكن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن من القيام بمسؤولية أمن وحماية الممر".

وأشار يوسف إلى أن البيان الذي سيصدر عن الاجتماع اليوم عبارة عن البداية المهمة وتمنى أن يستفيد العالم كله من هذا الكيان وليس الدول المشاطئة فقط.

وعن مستقبل الممر، أكد يوسف أن الممر دولي ولا تستطيع أية دولة أن تمس بالممر ويجب على الجميع التكاتف والعمل على تأسيس كيان يساعد في ضبط وإحكام الجوانب الأمنية.

وأوضح يوسف عن تشكيل لجان لهذا الكيان ستعمل على تدقيق الكيان واللوائح الداخلية والأطر القانونية لها عسكري رقابي وتجاري وكافة المجالات الأخرى.